Моя біль і гордість: одеська художниця написала серію картин до 30-річчя незалежності України

Українська художниця Оксана Здоровецька представила до Дня незалежності України цілу виставку тематичних картин, виконаних в народному стилі.

Їх на 9 вересня побачити в Літературному музеї Одеси, пише "Думська".

Відзначається, що художниця любить писати з натури, але для цієї виставки вирішила віддати перевагу умовності і декоративності народного розпису, — всі картини вона писала протягом року.

"Моя графіка — це мій біль за долю рідної країни і у той самий час — гордість за те, що я українка. Я декларую своє почуття патріотизму, захоплення від краси і багатства художньої спадщини мого народу", — описує роботи Здоровецька.

Оксана Здоровецька рік працювала над створенням виставки

Дивлячись на картини, можна легко помітити українську народну символіку, завуальовані обриси державного герба і прапора, етнічні орнаменти.

Як повідомляв "Телеграф", раніше до 30-річчя незалежності українські фермери виростили яблука з тризубом.

А в Дніпропетровській області провели фестиваль, в рамках якого станцювали гопак на висоті 4 тисяч метрів.