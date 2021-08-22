Укр

Гопак на земле и в небе: под Днепром прошло масштабное авиашоу "Вільне небо" (видео)

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Гопак на земле и в небе: под Днепром прошло масштабное авиашоу "Вільне небо" (видео) Новость обновлена 22 августа 2021, 15:50

Посетители остались довольны.

Под Днепром в канун 30-летия со дня провозглашения Независимости Украины устроили праздничное авиашоу "Вільне небо".

Кадрами с мероприятия поделился "Днепр Оперативный".

Шоу проходило у села Майское на местном аэродроме. Во время него в воздух неоднократно поднимались различные самолеты и вертолеты, на которых их пилоты демонстрировали разные фигуры высшего пилотажа

Изюминкой шоу стало исполнение гопака на земле и в небе. После него действо переместилось к сцене, где выступили Руслана и Ivan NAVI.

В целом посетителям шоу происходящее понравилось и многие из них поделились яркими впечатлениями от увиденного.

Как сообщалось ранее, в Киеве ко Дню Независимости проведут масштабный военный парад, а в Одессе пройдет масштабная демонстрация возможностей ВМС ВСУ.

О том, как будут проходить торжественные мероприятия в Одессе, Львове и Днепре можно прочитать в соответствующем материале "Телеграф" по этой ссылке.

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