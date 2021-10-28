"Тайна Коко", "Моана", "Головоломка" и другие: топ-10 мультфильмов, которые понравятся и детям, и взрослым

Это добрые, смешные и с верой в прекрасное мультики, после просмотра которых вы по-новому посмотрите на мир.

Мультфильм — это не только возможность занять ребенка на несколько часов, но и прекрасная возможность для взрослых перенестись в детство хотя бы на пару часов. А сейчас в мире снято множество анимационных лент, которые можно смотреть всей семьей, ведь эти картины понравятся зрителям всех возрастов.

28 октября отмечается Международный день анимации или Всемирный день мультфильмов, который был учрежден во Франции в 2002 году в честь 110-летия представления первой анимационной технологии.

"Телеграф" собрал топ-10 лучших мультфильмов о дружбе, приключениях, храбрости и волшебстве, которые оценят зрители всех возрастов: и взрослые, и дети.

Мультфильмы, которые понравятся детям и взрослым:

"Тайна Коко"

Это невероятно интересная и увлекательная приключенческая история, которая рассказывает о важности семьи и умении прощать.

"Моана"

Мультфильм о бесстрашной дочери вождя Моане, которая отправляется в долгий и опасный путь через океан вместе с полубогом Мауи, чтобы разрушить древнее заклятие.

"Головоломка"

Мультфильм, который поможет родителям найти общий язык со своими детьми. Картина расскажет о том, как в голове у человека уживаются пять главных эмоций — Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость.

"Вверх"

Милый фильм о старичке и юном бойскауте, который учит нас тому, что возраст не помеха яркой, приключенческой жизни и осуществлению своих желаний и мечтаний, даже в пенсионном возрасте.

"Душа"

Мультфильм поднимает множество важных вопросов о смысле жизни и предназначении каждого на земле. Картина Вам обязательно понравиться, а еще заставит взглянуть иначе на свою жизнь.

"Зверополис"

Милый мультфильм о наивной крольчихе и хитром лисе, которые пытаются сломать все общественные стереотипы и предрассудки. Создатели картины наглядно бъясняют, почему не стоит никого судить по внешности.

"Вперёд"

Добрая история, которая тронет каждого до глубины души. Мультик учит тому, что нужно ценить близких и хранить веру в чудо. А также рассказывает, как принять уход родных и перестать бояться взросления.

"Храбрая сердцем"

Этот мультик учит тому, как важно не бояться быть собой и не стесняться собственных желаний. А также поднимает вечную тему "отцом и детей", а именно отношений между матерью и дочерью.

"В поисках Дори"

Мультфильм учит как детей, так и взрослых, что принимать окружающих нужно такими, какие они есть. А также, что люди с особенными потребностями требуют к себе особого отношения и чуть больше терпимости.

"Зверопой"

Музыкальная история, которая вдохновляет идти к своей мечте, и учит, что делать это нужно благодаря своему таланту и ни в коем случае не нужно врать. Кроме того, лента поднимает вопросы отношений между близкими, и показывает, что такое токсичные отношения.

Ранее, "Телеграф" составлял подборку интересных фильмов ужасов, которые можно посмотреть на Хэллоуин.