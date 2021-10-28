"Таємниця Коко", "Моана", "Думками навиворіт" та інші: топ-10 мультфільмів, які сподобаються і дітям, і дорослим

Це добрі, смішні та з вірою у прекрасне мультики, після перегляду яких ви по-новому подивитеся на світ.

Мультфільм — це не лише можливість зайняти дитину на кілька годин, але й чудова нагода для дорослих перенестись у дитинство хоча б на пару годин. А зараз у світі знято безліч анімаційних стрічок, які можна дивитися всією родиною, адже ці картини сподобаються глядачам різного віку.

28 жовтня відзначається Міжнародний день анімації або Всесвітній день мультфільмів, який було започатковано у Франції у 2002 році на честь 110-річчя представлення першої анімаційної технології.

"Телеграф" зібрав топ-10 найкращих мультфільмів про дружбу, пригоди, хоробрість і чари, які оцінять глядачі різного віку: і дорослі, і діти.

Мультфільми, які сподобаються дітям та дорослим:

"Таємниця Коко"

Це неймовірно цікава та захоплива пригодницька історія, яка розповідає про важливість сім’ї та вміння прощати.

"Ваяна"

Мультфільм про безстрашну дочку вождя Ваяну, яка вирушає в довгий і небезпечний шлях через океан разом із напівбогом Мауї, щоб зруйнувати стародавнє закляття.

"Думками навиворіт"

Мультфільм, який допоможе батькам порозумітися зі своїми дітьми. Картина розповість про те, як у голові людини уживаються п’ять головних емоцій — Радість, Печаль, Страх, Гнів і Гидливість.

"Вперед і вгору"

Милий фільм про старенького та юного бойскаута, який вчить нас тому, що вік не перешкода яскравому, пригодницькому життю та здійсненню своїх бажань та мрій, навіть у пенсійному віці.

"Душа"

Мультфільм порушує безліч важливих питань про сенс життя та призначення кожного на землі. Картина Вам обов’язково сподобається, а ще змусить подивитись інакше своє життя.

"Зоотрополіс"

Милий мультфільм про наївну кролицю і хитру лисицю, які намагаються зламати всі суспільні стереотипи та забобони. Творці картини наочно пояснюють, чому не варто нікого судити за зовнішністю.

"Вперед"

Добра історія, яка торкнеться кожного до глибини душі. Мультик вчить тому, що треба цінувати близьких та зберігати віру у диво. А також розповідає, як прийняти догляд рідних та перестати боятися дорослішання.

"Відважна"

Цей мультик вчить тому, наскільки важливо не боятися бути собою і не соромитися власних бажань. А також порушує вічну тему "батьком і дітей", а саме стосунків між матір’ю та дочкою.

"У пошуках Дорі"

Мультфільм навчає як дітей, так і дорослих, що приймати оточуючих потрібно такими, якими вони є. А також, що люди з особливими потребами вимагають до себе особливих стосунків і трохи більше терпимості.

"Співай"

Музична історія, яка надихає йти до своєї мрії, і вчить, що робити це потрібно завдяки своєму таланту і в жодному разі не треба брехати. Крім того, стрічка порушує питання відносин між близькими і показує, що таке токсичні відносини.

Раніше "Телеграф" складав добірку цікавих фільмів жахів, які можна подивитися на Хелловін.