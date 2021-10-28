"Таємниця Коко", "Моана", "Думками навиворіт" та інші: топ-10 мультфільмів, які сподобаються і дітям, і дорослим
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Це добрі, смішні та з вірою у прекрасне мультики, після перегляду яких ви по-новому подивитеся на світ.
Мультфільм — це не лише можливість зайняти дитину на кілька годин, але й чудова нагода для дорослих перенестись у дитинство хоча б на пару годин. А зараз у світі знято безліч анімаційних стрічок, які можна дивитися всією родиною, адже ці картини сподобаються глядачам різного віку.
28 жовтня відзначається Міжнародний день анімації або Всесвітній день мультфільмів, який було започатковано у Франції у 2002 році на честь 110-річчя представлення першої анімаційної технології.
"Телеграф" зібрав топ-10 найкращих мультфільмів про дружбу, пригоди, хоробрість і чари, які оцінять глядачі різного віку: і дорослі, і діти.
Мультфільми, які сподобаються дітям та дорослим:
- "Таємниця Коко"
Це неймовірно цікава та захоплива пригодницька історія, яка розповідає про важливість сім’ї та вміння прощати.
- "Ваяна"
Мультфільм про безстрашну дочку вождя Ваяну, яка вирушає в довгий і небезпечний шлях через океан разом із напівбогом Мауї, щоб зруйнувати стародавнє закляття.
- "Думками навиворіт"
Мультфільм, який допоможе батькам порозумітися зі своїми дітьми. Картина розповість про те, як у голові людини уживаються п’ять головних емоцій — Радість, Печаль, Страх, Гнів і Гидливість.
- "Вперед і вгору"
Милий фільм про старенького та юного бойскаута, який вчить нас тому, що вік не перешкода яскравому, пригодницькому життю та здійсненню своїх бажань та мрій, навіть у пенсійному віці.
- "Душа"
Мультфільм порушує безліч важливих питань про сенс життя та призначення кожного на землі. Картина Вам обов’язково сподобається, а ще змусить подивитись інакше своє життя.
- "Зоотрополіс"
Милий мультфільм про наївну кролицю і хитру лисицю, які намагаються зламати всі суспільні стереотипи та забобони. Творці картини наочно пояснюють, чому не варто нікого судити за зовнішністю.
- "Вперед"
Добра історія, яка торкнеться кожного до глибини душі. Мультик вчить тому, що треба цінувати близьких та зберігати віру у диво. А також розповідає, як прийняти догляд рідних та перестати боятися дорослішання.
- "Відважна"
Цей мультик вчить тому, наскільки важливо не боятися бути собою і не соромитися власних бажань. А також порушує вічну тему "батьком і дітей", а саме стосунків між матір’ю та дочкою.
- "У пошуках Дорі"
Мультфільм навчає як дітей, так і дорослих, що приймати оточуючих потрібно такими, якими вони є. А також, що люди з особливими потребами вимагають до себе особливих стосунків і трохи більше терпимості.
- "Співай"
Музична історія, яка надихає йти до своєї мрії, і вчить, що робити це потрібно завдяки своєму таланту і в жодному разі не треба брехати. Крім того, стрічка порушує питання відносин між близькими і показує, що таке токсичні відносини.
Раніше "Телеграф" складав добірку цікавих фільмів жахів, які можна подивитися на Хелловін.
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