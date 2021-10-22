Рус

Що можна подивитись на Хелловін: добірка "жахливих" і атмосферних фільмів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5
Найстрашніші фільми на Хелловін Новина оновлена 22 жовтня 2021, 22:39
Найстрашніші фільми на Хелловін

Ці фільми внесуть нотку жаху в Хеллоуїнський вечір.

Жовтня поблизу до свого завершення, а це значить що наближається самий "страшний" свято в році — Хелловін, який відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Для свята характерні маскарадні костюми і грим: багато вбираються в різних відьом, вампірів, героїв фільмів жахів, привидів і т.д.

У цей день організовуються різні тематичні вечори, але багато людей це свято проводять удома. Чому б не подивитися який-небудь хоррор в тему свята?

"Телеграф" пропонує вам цікаві фільми жахів, які можна подивитися на Хелловін.

Хелловін вбиває

Фільм 2021 року, який є продовженням картини 2018 року "Хелловін". Сюжет розповість історію про Лорі Строуд, яка разом зі своєю дочкою Карен і онукою Еллісон змогли зловити в пастку маніяка, залишивши його горіти в підвалі їхнього будинку.

Воно

Фільм про злісного клоуна Пеннивайз, чиї прояви жорстокості і список жертв йдуть углиб століть.

Жахи на вулиці В’язів

Хоррор від американського режисера Уеса Крейвена, що відкриває низку фільмів про культового маніяка Фредді Крюгера.

Сяйво

Екранізація однойменного культового роману короля жахів Стівена Кінга від Стенлі Кубрика.

Дракула

Ну який Хелловін без короля нечистої сили і вампірів графа Дракули!

Прокляття Анабель

Картина, яка розповість про ляльку на імʼя Аннабель, в яку вселився дух.

Раніше "Телеграф" писав, як красиво прикрасити свій будинок на Хелловін і зробити тематичні вироби своїми руками, а також, як правильно зробити ліхтар з гарбуза.

Теги:
#Кіно #Фільми #Хеллоуїн
Прибув вантажний літак з допомогою.
Україна
США надіслали Україні військову допомогу для боротьби з агресією РФ
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Прибув вантажний літак з допомогою.
США надіслали Україні військову допомогу для боротьби з агресією РФ
Дата публікації
Категорія
Жителі столиці будуть платити за тепло дорожче, але це неточно
Обіцянки Зеленського не допомогли: тепло для киян дорожчає на 44%, але є одне "але"
Дата публікації
Категорія
Поки столиця знаходиться в "помаранчевій" зоні
За крок від "червоної" зони: як посилять карантин в Києві (список заборон)
Дата публікації
Категорія
Народний депутат України Ірина Верещук
Верещук готують високий пост в Кабміні: "Телеграф" дізнався подробиці
Дата публікації
Категорія
Загибла Галина Хатчинс
Поїхала з Києва підкорювати Голлівуд: що відомо про оператора, яку застрелив Алек Болдвін