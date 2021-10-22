Що можна подивитись на Хелловін: добірка "жахливих" і атмосферних фільмів

Ці фільми внесуть нотку жаху в Хеллоуїнський вечір.

Жовтня поблизу до свого завершення, а це значить що наближається самий "страшний" свято в році — Хелловін, який відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Для свята характерні маскарадні костюми і грим: багато вбираються в різних відьом, вампірів, героїв фільмів жахів, привидів і т.д.

У цей день організовуються різні тематичні вечори, але багато людей це свято проводять удома. Чому б не подивитися який-небудь хоррор в тему свята?

"Телеграф" пропонує вам цікаві фільми жахів, які можна подивитися на Хелловін.

Хелловін вбиває

Фільм 2021 року, який є продовженням картини 2018 року "Хелловін". Сюжет розповість історію про Лорі Строуд, яка разом зі своєю дочкою Карен і онукою Еллісон змогли зловити в пастку маніяка, залишивши його горіти в підвалі їхнього будинку.

Воно

Фільм про злісного клоуна Пеннивайз, чиї прояви жорстокості і список жертв йдуть углиб століть.

Жахи на вулиці В’язів

Хоррор від американського режисера Уеса Крейвена, що відкриває низку фільмів про культового маніяка Фредді Крюгера.

Сяйво

Екранізація однойменного культового роману короля жахів Стівена Кінга від Стенлі Кубрика.

Дракула

Ну який Хелловін без короля нечистої сили і вампірів графа Дракули!

Прокляття Анабель

Картина, яка розповість про ляльку на імʼя Аннабель, в яку вселився дух.

Раніше "Телеграф" писав, як красиво прикрасити свій будинок на Хелловін і зробити тематичні вироби своїми руками, а також, як правильно зробити ліхтар з гарбуза.