Укр

Почему умер Сквидвард? В сети активно обсуждают "гибель" персонажа из "Губки Боба"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Сквидвард – это один из главных персонажей мультсериала "Губка Боб" Новость обновлена 11 ноября 2021, 14:58
Сквидвард – это один из главных персонажей мультсериала "Губка Боб"

Сеть "взорвалась" поисковыми запросами о смерти одного из героев известного мультфильма "Губка Боб".

С 10 ноября пользователи сети штурмуют поисковик запросом "Почему или как умер Сквидвард" — один из главных персонажей популярного мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны". Почему появился такой спрос на эту тему, читайте далее. 

Почему случился бум вокруг запроса "как умер Сквидвард" 

В сети появился слух, что создатели сериала не пустили в эфир таинственную запрещенную серию мультфильма, в которой угрюмый человекообразный осьминог, ненавидящий Губку Боба, Сквидвард умирает. 

Эту серию никто не видел, но о ней красочно рассказал неизвестный, который в свое время работал в Nickelodeon Studios. И как-то к нему в руки попалась одна из серий, которую он с коллегами должен был перепроверить, под названием "Самоубийство Сквидварда". Рассказ был опубликован в 2010 году.

Название удаленной серии — "Самоубийство Сквидварда".
Название удаленной серии — "Самоубийство Сквидварда".

Как умер Сквидвард

Если верить этому рассказу, то герой свел счеты с жизнью из-за неудачного выступления на концерте. Сквидвард играл на кларнете, но его выступление было освистано с явной ненавистью. После осьминог вернулся домой, долго плакал и застрелился. 

Эту версию якобы доказывает отсылка в одной из серий мультфильма, которая вышла в 2019 году. 

Правда ли, что Сквидвард умер?

Нет. Это лишь интернет-страшилка, которая усилилась после появления нового челленджа в ТикТок — "Сними себя до и после того, как узнал, что умер Сквидвард".

"Телеграф" предлагает Вам отвлечься от грустных мыслей и новостей и посмотреть один из 10 лучших мультфильмов о дружбе, приключениях, храбрости и волшебстве из нашей подборки.

Теги:
#Мультфильм #Мультсериал #Губка Боб
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