Чому помер Сквідвард? У мережі активно обговорюють "гибель" персонажа із "Губки Боба"

Мережа "вибухнула" пошуковими запитами про смерть одного з героїв відомого мультфільму "Губка Боб".

З 10 листопада користувачі мережі штурмують пошуковик запитом "Чому або як помер Сквідвард" — один із головних персонажів популярного мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани". Чому виник такий попит на цю тему, читайте далі.

Чому стався бум навколо запиту "як помер Сквідвард"

У мережі з’явилися чутки, що творці серіалу не пустили в ефір таємничу заборонену серію мультфільму, в якій похмурий людиноподібний восьминіг, який ненавидить Губку Боба, Сквідвард помирає.

Цю серію ніхто не бачив, але про неї яскраво розповів невідомий, який свого часу працював у Nickelodeon Studios. І якось до нього в руки потрапила одна з серій, яку він з колегами повинен був перевіряти ще раз, під назвою "Самовбивство Сквідварда". Розповідь була опублікована у 2010 році.

Назва заборненої серії — "Самовбивство Сквідварда".

Як помер Сквідвард

Якщо вірити цій розповіді, то герой звів рахунки з життям через невдалий виступ на концерті. Сквідвард грав на кларнеті, але його виступ був освистаний з явною ненавистю. Після восьминіг повернувся додому, довго плакав та застрелився.

Цю версію нібито доводить посилання в одній із серій мультфільму, яка вийшла 2019 року.

Чи правда, що Сквідвард помер?

Ні. Це лише інтернет-страшилка, яка посилилася після появи нового челенджу в ТікТок — "Зніми себе до і після того, як дізнався, що помер Сквідвард".

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