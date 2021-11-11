Чому помер Сквідвард? У мережі активно обговорюють "гибель" персонажа із "Губки Боба"
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Мережа "вибухнула" пошуковими запитами про смерть одного з героїв відомого мультфільму "Губка Боб".
З 10 листопада користувачі мережі штурмують пошуковик запитом "Чому або як помер Сквідвард" — один із головних персонажів популярного мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани". Чому виник такий попит на цю тему, читайте далі.
Чому стався бум навколо запиту "як помер Сквідвард"
У мережі з’явилися чутки, що творці серіалу не пустили в ефір таємничу заборонену серію мультфільму, в якій похмурий людиноподібний восьминіг, який ненавидить Губку Боба, Сквідвард помирає.
Цю серію ніхто не бачив, але про неї яскраво розповів невідомий, який свого часу працював у Nickelodeon Studios. І якось до нього в руки потрапила одна з серій, яку він з колегами повинен був перевіряти ще раз, під назвою "Самовбивство Сквідварда". Розповідь була опублікована у 2010 році.
Як помер Сквідвард
Якщо вірити цій розповіді, то герой звів рахунки з життям через невдалий виступ на концерті. Сквідвард грав на кларнеті, але його виступ був освистаний з явною ненавистю. Після восьминіг повернувся додому, довго плакав та застрелився.
Цю версію нібито доводить посилання в одній із серій мультфільму, яка вийшла 2019 року.
Чи правда, що Сквідвард помер?
Ні. Це лише інтернет-страшилка, яка посилилася після появи нового челенджу в ТікТок — "Зніми себе до і після того, як дізнався, що помер Сквідвард".
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