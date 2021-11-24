Экс-супруга Потапа рассказала, планируют ли Надя Дорофеева и Дантес записать дуэт
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Оказывается, Надя Дорофеева и не хочет записывать дуэтную песню с мужем.
Продюсер, со-основательница продюсерского центра MOZGI GROUP, экс-супруга известного репера Потапа, Ирина Горовая приоткрыла двери в мир украинского шоу-бизнеса и рассказала о планах их центра: с кем хотят сотрудничать, кого еще хотят продюсировать.
Об этом Горовая рассказала в рамках программы Маши Ефросининой на ютубе "О них все говорят".
Так как Надя Дорофеева является воспитанницей продюсерского центра MOZGI GROUP, а ее супруг Владимр Дантес снова вышел на тропу шоу-бизнеса, запустив свой сольный проект, то естественно напрашивается вопрос, почему Горовая не взяла его под свое крыло.
Ирина признается, что предложение о сотрудничестве с MOZGI GROUP Дантес отклонил. Горовая отметила, что он уже достаточно опытный артист, который может самостоятельно себя подать. А если ему нужна будет помощь, то продюсерский центр готов ему ее предоставить.
Почему нет дуэта Дантеса и Дорофеевой
После возвращения Дантеса на сцену, да еще и после распада группы "Время и Стекло", в котором выступала Надя Дорофеева, многие фанаты считали, что семейство Гудковых (настоящая фамилия Дантеса) запустит дуэт, ну или хотя бы запишет совместный трек. Но пока тишина.
Ирина Горовая отметила, что к ней пока таких предложений не поступало. А так, как она является продюсером Дорофеевой, то без ее разрешения дуэт записан не может быть. Сама Дорофеева добавила, что она очень хочет, чтобы ее мужа считали, как отдельную знаменитость, и не связывали с ней. Возможно по этой причине и не обсуждается вопрос о дуэте.
Полное интервью Ирины Горовой:
Ранее "Телеграф" писал, что 21 октября Владимир Дантес представил зрелищный клип на свою новую песню "Грустные танцы".
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