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Ексдружина Потапа розповіла, чи планують Надя Дорофєєва та Дантес записати дует

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Ірина Горова дала інтерв’ю Маші Єфросініної Новина оновлена 24 листопада 2021, 10:14
Ірина Горова дала інтерв’ю Маші Єфросініної

Виявляється, Надя Дорофєєва і не хоче записувати дуетну пісню із чоловіком.

Продюсер, співзасновниця продюсерського центру MOZGI GROUP, ексдружина відомого репера Потапа, Ірина Горова прочинила двері у світ українського шоу-бізнесу і розповіла про плани їхнього центру: з ким хочуть співпрацювати, кого ще хочуть продюсувати.

Про це Горова розповіла у рамках програми Маші Єфросініної на ютубі "Про них усі говорять".

Оскільки Надя Дорофєєва є вихованкою продюсерського центру MOZGI GROUP, а її чоловік Володимир Дантес знову вийшов на стежку шоу-бізнесу, запустивши свій сольний проєкт, то, природно, напрошується питання, чому Горова не взяла його під своє крило.

Ірина зізнається, що пропозицію про співпрацю з MOZGI GROUP Дантес відхилив. Горова зазначила, що він уже досить досвідчений артист, який може самостійно подати себе. А якщо йому буде потрібна допомога, то продюсерський центр готовий йому її надати.

Чому немає дуету Дантеса та Дорофєєвої

Після повернення Дантеса на сцену, та ще й після розпаду гурту "Час і Скло", в якому виступала Надя Дорофєєва, багато фанатів вважали, що сімейство Гудкових (справжнє прізвище Дантеса) запустить дует, ну чи хоча б запише спільний трек. Але поки що тиша.

Ірина Горова зазначила, що до неї поки що таких пропозицій не надходило. А оскільки вона є продюсером Дорофєєвою, то без її дозволу дует записаний не може бути. Сама Дорофєєва додала, що вона дуже хоче, щоб її чоловіка вважали як окрему знаменитість і не пов’язували з нею. Можливо, з цієї причини і не обговорюється питання про дует.

Повне інтерв’ю Ірини Горової:

Раніше Телеграф писав, що 21 жовтня Володимир Дантес представив видовищний кліп на свою нову пісню "Сумні танці".

Теги:
#Володимир Дантес #Надія Дорофєєва #Ірина Горова
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