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Светлый и добрый парень с хрустальным вокалом: что известно о победителе шоу "Україна має талант" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Больше всего зрителей покорили талант Артема Феська. Новость обновлена 26 декабря 2021, 09:25
Больше всего зрителей покорили талант Артема Феська.

Перезапуск проекта "Україна має талант" дошел до грандиозного завершения.

В субботу, 25 декабря, в день Рождества Христового, на телеканале СТБ прошел финал грандиозного талант-шоу "Україна має талант", которое в 2021 году вернулось на телеэкраны в обновленном формате.

Вместе со зрителями самого талантливого украинца выбирала тройка звездных судей: шоумен Сергей Притула, актриса и первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Именно эта тройка решала пройдет участник в проект или нет. Ведущим шоу был Григорий Решетник.

Кто победил в "Україна має талант" 2021

В финале за победу боролись 11 самых талантливых участников, но выиграл только один — зрители отдали "золото" юному парню с ангельским голосом 14-летнему Артему Фесько.

Второе место заняла группа цимбалистов ZAPAL, а третье место досталось парню с уникальным вокалом Артему Галису.

Что известно о победителе шоу "Україна має талант"

14-летний Артем Фесько родом из Житомирской области, из села Попильня. С раннего детства парень начал проявлять любовь к музыке, что вовремя заметила его бабушка, которая и стала учителем для всего внука.

Артем своим голосом невероятно удивил судей и зрителей на этапе кастингов, исполнив партию оперной девы из фильма "Пятый элемент". Это выступление помогло парню набрать невероятную популярность, а видео номера набрало 3 млн просмотров на Youtube.

В финале "Україна має талант", чтобы одержать победу, парень исполнил композицию Ave Maria и взял чрезвычайно высокие ноты. Стоит отметить, что сейчас у Артема тот период, когда ломается голос, и каждая перегрузка может закончиться для него сорванным голосом. Однако у парня все получилось.

Ранее "Телеграф" писал, что в проекте "Маска" приняла участие украинская певица, экс-солистка группы "ВИА ГРа" — Вера Брежнева.

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#Шоу #Україна має талант
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