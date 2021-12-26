Светлый и добрый парень с хрустальным вокалом: что известно о победителе шоу "Україна має талант" (фото)

Перезапуск проекта "Україна має талант" дошел до грандиозного завершения.

В субботу, 25 декабря, в день Рождества Христового, на телеканале СТБ прошел финал грандиозного талант-шоу "Україна має талант", которое в 2021 году вернулось на телеэкраны в обновленном формате.

Вместе со зрителями самого талантливого украинца выбирала тройка звездных судей: шоумен Сергей Притула, актриса и первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Именно эта тройка решала пройдет участник в проект или нет. Ведущим шоу был Григорий Решетник.

Кто победил в "Україна має талант" 2021

В финале за победу боролись 11 самых талантливых участников, но выиграл только один — зрители отдали "золото" юному парню с ангельским голосом 14-летнему Артему Фесько.

Второе место заняла группа цимбалистов ZAPAL, а третье место досталось парню с уникальным вокалом Артему Галису.

Что известно о победителе шоу "Україна має талант"

14-летний Артем Фесько родом из Житомирской области, из села Попильня. С раннего детства парень начал проявлять любовь к музыке, что вовремя заметила его бабушка, которая и стала учителем для всего внука.

Артем своим голосом невероятно удивил судей и зрителей на этапе кастингов, исполнив партию оперной девы из фильма "Пятый элемент". Это выступление помогло парню набрать невероятную популярность, а видео номера набрало 3 млн просмотров на Youtube.

В финале "Україна має талант", чтобы одержать победу, парень исполнил композицию Ave Maria и взял чрезвычайно высокие ноты. Стоит отметить, что сейчас у Артема тот период, когда ломается голос, и каждая перегрузка может закончиться для него сорванным голосом. Однако у парня все получилось.

Ранее "Телеграф" писал, что в проекте "Маска" приняла участие украинская певица, экс-солистка группы "ВИА ГРа" — Вера Брежнева.