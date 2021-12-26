Світлий та добрий хлопець із кришталевим вокалом: що відомо про переможця шоу "Україна має талант" (фото)

Перезапуск проекту "Україна має талант" дійшов до грандіозного завершення.

У суботу, 25 грудня, у день Різдва Христового, на телеканалі СТБ пройшов фінал грандіозного талант-шоу "Україна має талант", яке у 2021 році повернулося на телеекрани у оновленому форматі.

Разом із глядачами найталановитішого українця обирала трійка зіркових суддів: шоумен Сергій Притула, актриса та перша українська "Холостячка" Ксенія Мішина та хореограф Євген Кіт. Саме ця трійка вирішувала пройде учасник у проект чи ні. Ведучим шоу був Григорій Решетник.

Хто переміг у "Україна має талант" 2021

У фіналі за перемогу боролися 11 найталановитіших учасників, але виграв лише один — глядачі віддали "золото" юному хлопцеві з ангельським голосом 14-річному Артему Феську.

Друге місце посіла група цимбалістів ZAPAL, а третє місце дісталося хлопцеві з унікальним вокалом Артему Галісу.

Що відомо про переможця шоу "Україна має талант"

14-річний Артем Фесько родом із Житомирської області, із села Попільня. З раннього дитинства хлопець почав виявляти любов до музики, що вчасно помітила його бабуся, яка стала вчителем для всього онука.

Артем своїм голосом неймовірно здивував суддів та глядачів на етапі кастингів, виконавши партію оперної діви з фільму "П’ятий елемент". Цей виступ допоміг хлопцеві набрати неймовірної популярності, а відео номери набрало 3 млн переглядів на Youtube.

У фіналі "Україна має талант", щоб здобути перемогу, хлопець виконав композицію Ave Maria та взяв надзвичайно високі ноти. Варто відзначити, що зараз у Артема той період, коли ламається голос, і кожне навантаження може закінчитися для нього зірваним голосом. Однак у хлопця все вийшло.

Раніше "Телеграф" писав, що у проєкті "Маска" взяла участь українська співачка, екссолістка гурту "ВІА ГРа" — Віра Брежнєва.