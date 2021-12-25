Віра Брежнєва у шоу "Маска": співачка приміряла образ Винової Кралі (фото, відео)

Цієї суботи відбулася прем’єра суперфіналу маскарадного шоу

25 грудня на телеканалі "Україна" проходить фінал популярного шоу "Маска". У цьому поєдинку у другому сезоні зійшлися яскраві персонажі — Мухомор, Жирафа та Скандал, яких зіркові детективи та глядачі намагаються розгадати, а саме дізнатися, хто ховається у їхніх костюмах.

Так, до фіналістів проєкту приєдналася нова героїня — загадкова Винова Краля, яка відразу вразила детективів своїм розкішним костюмом.

Прискіпливі детективи припустили, що в образі Винової Кралі може бути чоловік. Зазначимо, що персонаж виконала легендарну пісню Вітаса — Опера #2.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

До чого були здивовані всі присутні у залі, коли свою маску Винової Кралі зняла Віра Брежнєва.

Що відомо про Віру Брежнєву

Віра Брежнєва — українська співачка, актриса та телеведуча. Зірка народилася у Дніпродзержинську (зараз Кам’янське), Дніпропетровська область. У 2003 році приєдналася до популярної жіночої поп-групи "ВІА Гра". Вже в 2007 році співачка покинула проєкт і розпочала сольну кар’єру, а через 8 років вийшла заміж за продюсера "ВІА Гри" Костянтина Меладзе.

Наразі артистка живе та працює в Росії. Нещодавно вона взяла участь у створенні альбому каверів колись популярного російського гурту t.A.T.u.