Рус

Віра Брежнєва у шоу "Маска": співачка приміряла образ Винової Кралі (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
102
Шоу "Маска" другий сезон – суперфінал 25 грудня Новина оновлена 25 грудня 2021, 22:08
Шоу "Маска" другий сезон – суперфінал 25 грудня

Цієї суботи відбулася прем’єра суперфіналу маскарадного шоу

25 грудня на телеканалі "Україна" проходить фінал популярного шоу "Маска". У цьому поєдинку у другому сезоні зійшлися яскраві персонажі — Мухомор, Жирафа та Скандал, яких зіркові детективи та глядачі намагаються розгадати, а саме дізнатися, хто ховається у їхніх костюмах.

Так, до фіналістів проєкту приєдналася нова героїня — загадкова Винова Краля, яка відразу вразила детективів своїм розкішним костюмом.

Прискіпливі детективи припустили, що в образі Винової Кралі може бути чоловік. Зазначимо, що персонаж виконала легендарну пісню Вітаса — Опера #2.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

До чого були здивовані всі присутні у залі, коли свою маску Винової Кралі зняла Віра Брежнєва.

Що відомо про Віру Брежнєву

Віра Брежнєва — українська співачка, актриса та телеведуча. Зірка народилася у Дніпродзержинську (зараз Кам’янське), Дніпропетровська область. У 2003 році приєдналася до популярної жіночої поп-групи "ВІА Гра". Вже в 2007 році співачка покинула проєкт і розпочала сольну кар’єру, а через 8 років вийшла заміж за продюсера "ВІА Гри" Костянтина Меладзе.

Наразі артистка живе та працює в Росії. Нещодавно вона взяла участь у створенні альбому каверів колись популярного російського гурту t.A.T.u.

Теги:
#Віра Брежнєва #Шоу #Маска
Заяви Путіна направлені не лише на країни Заходу
Україна
"Загрози реальні": віце-адмірал ВМСУ розповів, навіщо Путін лякає НАТО та ЄС війною
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Заяви Путіна направлені не лише на країни Заходу
"Загрози реальні": віце-адмірал ВМСУ розповів, навіщо Путін лякає НАТО та ЄС війною
Дата публікації
Категорія
У Києві чоловік загинув, намагаючись зупинити побиття жінки
Втрутився у сімейну сварку та загинув: у Києві чоловіка вбили на зупинці (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Жінки у ЗСУ
"Ухилисток" каратимуть: що в Україні загрожує жінкам без військового квитка
Дата публікації
Категорія
У світі фіксують нову симптоматику "Омікрону"
Зафіксовано новий симптом "Омікрону", який вражає лише вакцинованих
Дата публікації
Категорія
Зеленський спантеличив українців своїм виглядом
Зеленський збентежив мережу своїм зовнішнім виглядом під час вітання з Різдвом (відео)