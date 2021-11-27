Запитували про порно: Віра Брежнєва згадала, як проходила кастинг у "ВІА Гру"

Віра Брежнєва розповіла, які каверзні питання ставили їй продюсери.

Українська співачка та колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка нещодавно виступила для росіян, розповіла, як майже 20 років тому проходила кастинг до колективу.

Подробиці відбору артистка поділилася на програмі "Вечірній Ургант".

Співачка розповіла про каверзні питання, які їй ставили. Так, за її словами, продюсери навіть поцікавилися у неї, чи вона знімалася в порнофільмах. Також у співачки питали, чи заміжня вона, скільки у неї дітей, з якої сім’ї і де вона народилася.

Брежнєва зазначила, що коли йшла на кастинг, то була дуже впевнена у собі і не сумнівалася, що продюсерам потрібна саме така, як вона. Щоправда, співачка зізналася, що хвилювалася ті кілька годин після кастингу, в які чекала на результати. Зірка також зазначила, що пишається своїм минулим та з теплотою згадує період роботи у групі.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва приєдналася до групи "ВІА Гра" у 2003-му році. Вже 2007-го Віра покинула проект і розпочала сольну кар’єру, а через 8 років вийшла заміж за продюсера "ВІА Гри" Костянтина Меладзе.