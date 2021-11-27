Спрашивали о порно: Вера Брежнева вспомнила, как проходила кастинг в "ВИА Гру"

Вера Брежнева рассказала, какие каверзные вопросы задавали ей продюсеры.

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая недавно выступила для россиян, рассказала, как почти 20 лет назад проходила кастинг в коллектив.

Подробностями отбора артистка поделилась на программе "Вечерний Ургант".

Певица рассказала о каверзных вопросах, которые ей задавали. Так, по ее словам, продюсеры даже поинтересовались у нее, снималась ли она в порнофильмах. Также у певицы спрашивали, замужем ли она, сколько у нее детей, из какой семьи и где она родилась.

Брежнева отметила, что когда шла на кастинг, то была очень уверена в себе и не сомневалась, что продюсерам нужна именно такая, как она. Правда, певица призналась, что волновалась те несколько часов после кастинга, в которые ждала результатов. Звезда также отметила, что гордится своим прошлым и с теплотой вспоминает период работы в группе.

Напомним, что Вера Брежнева присоединилась к группе "ВИА Гра" в 2003-м году. Уже в 2007-м Вера покинула проект и начала сольную карьеру, а спустя 8 лет вышла замуж за продюсера "ВИА Гры" Константина Меладзе.