Вера Брежнева в шоу "Маска": певица примерила образ Пиковой Дамы (фото, видео)

В эту субботу состоялась премьера суперфинала маскарадного шоу

25 декабря на телеканале "Украина" проходит финал популярного шоу "Маска". В этом поединке во втором сезоне сошлись яркие персонажи — Мухомор, Жирафа и Скандал, которых звездные детективы и зрители пытаются разгадать, а именно узнать, кто прячется в их костюмах.

Так, к финалистам проекта присоединилась новая героиня — загадочная Пиковая Дама, которая сразу поразила детективов своим роскошным костюмом.

Придирчивые детективы предположили, что в образе Пиковой Дамой может быть мужчина. Отметим, что персонаж исполнила легендарную песню Витаса — Опера #2.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

До чего были удивлены все присутствующие в зале, когда свою маску Пиковой Дамы сняла Вера Брежнева.

Что известно о Вере Брежневой

Вера Брежнева — украинская певица, актриса и телеведущая. Звезда родилась в Днепродзержинске (сейчас Каменское), Днепропетровская область. В 2003 году присоединилась к популярной женской поп-группе "ВИА Гра". Уже в 2007 году певица покинула проект и начала сольную карьеру, а спустя 8 лет вышла замуж за продюсера "ВИА Гры" Константина Меладзе.

Сейчас артистка живет и работает в России. Недавно она приняла участие в создании альбома каверов некогда популярной российской группы t.A.T.u.