Солист хора имени Веревки и охранник Михаила Поплавского: кто пополнил команды тренеров “Голоса страны 12” в четвертом выпуске

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

В воскресенье, 13 февраля, украинские телезрители вновь собрались у телеэкранов, включив телеканал "1+1", чтобы посмотреть новый выпуск самого популярного вокального шоу Украины "Голос страны". Самые талантливые вокалисты со всей Украины пытались впечатлить звездных тренеров.

"Телеграф" рассказывает, как прошли четвертые слепые прослушивания на шоу "Голос страны" 12 сезон.

Напомним, что судейские кресла заняли известные украинские звезды: победительница 11 сезона Надя Дорофеева, репер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), "новичок" Оля Полякова и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Подробности 4-х слепых прослушиваний 12 сезона "Голоса страны"

Первым на сцене появился Владимир Порубайло — поющий романтик из Одессы. Парень воспользовался моментом и сделал предложение своей девушке прямо в прямом эфире. Своим драйвовым выступлением Владимир сумел привлечь внимание 2-х тренеров: Олю и Надю, но пошел в сезон с Дорофеевой.

Второй на сцене появилась харьковчанка Алучана Феджи, которая в свои 18 решилась выйти на главную сцену страны, чтобы осуществить свою мечту. Тренеры не забрали девушку к себе, но команда второго шанса дала ей возможность осуществить свою мечту.

После на сцене появился Дмитрий Цымбал — солист легендарного хора Веревки. Он решил кардинально изменить свою жизнь и попробовать себя в качестве сольного исполнителя. Своим талантом вокалист поразил двух тренеров, но пошел в команду Вакарчука.

Четвертой на сцене появилась необычная пара Алина Лаврова и ее муж Юрий. Необычная эта семейная пара тем, что Алина намного выше своего возлюбленного. Пара сумела развернуть три тренерских кресла и стала участником команды Потапа.

После на сцене появилась известная актриса, звезда сериалити "Киев днем и ночью" Карина Аввакумова. В прошлом сезоне девушка не смогла выступить на шоу, ведь была беременна, а в этом сезоне вновь решила попробовать свои силы. Увы, но к девушке никто не повернулся.

Юная Диана Матвийчук в свои 16 рискнула покорить главную вокальную сцену и ей это удалось. На последних секундах к девушке повернулся Потап.

Молодой рокер Глеб Пархоменко еще с 9-ти лет решил, что рок это его призвание. Парень хочет показать, что в Украине есть молодое поколение, способное создавать современную рок-музыку. Парень поразил трех тренеров и попал в Нади Дорофеевой.

После на сцене появился Павел Тютюннык. Парень посвятил свое выступление своим бабушке и дедушке, жизнь которых забрал коронавирус. Павел покорил своим пением Вакарчука и Полякову, однако в сезон решил пойти вместе с лидером "ОЭ".

Магистр Киевского национального университета культуры и искусств, охранник Михаила Поплавского, Тарас Полях также решил попробовать свои силы в проекте, но не сумел покорить судей.

Певица из ресторана в Умани "Застава" Юлия Штоля пришла на шоу, чтобы заявить о себе как о сольной исполнительнице. Девушка покорила всех судей, но в качестве своего тренера выбрала Потапа.

После на сцене появился гончар из Днепра — Александр Десятников, пришедший на "Голос страны", чтобы доказать себе, что он может создать свою музыкальную историю жизни. Парень стал частью команды Потапа.

Современная отчаянная домохозяйка Алиса Финашкина, желающая заявить о себе на всю страну, также пришла покорять тренеров "Голоса", выступи с песней Нади Дорофеевой. Звездные судьи не выбрали ее в свои команды, но Александра Зарицкая и Андрей Мацола дали Алисе второй шанс.

Закрывал четвертые слепые прослушивания гость из Казахстана с голосом Уитни Хьюстон — Димаш Даулетов. По образованию парень экскаваторщик, но он мечтает стать настоящим артистом. Своим голосом он развернул все 4 кресла и стал участником команды Оли Поляковой.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, кто сумел пройти в 12-й сезон "Голоса страны" во втором выпуске, покорив звездных тренеров.