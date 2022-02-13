Соліст хору імені Верьовки та охоронець Михайла Поплавського: хто поповнив команди тренерів “Голосу країни 12” у четвертому випуску

Юрій Горбунов та Катерина Осадча

У неділю, 13 лютого, українські телеглядачі знову зібралися біля телеекранів, увімкнувши телеканал "1+1", щоб переглянути новий випуск найпопулярнішого вокального шоу України "Голос країни". Найталановитіші вокалісти з усієї України намагалися вразити зіркових тренерів.

"Телеграф" розповідає як пройшли четверті сліпі прослуховування на шоу "Голос країни" 12 сезон.

Нагадаємо, що суддівські крісла зайняли відомі українські зірки: переможниця 11 сезону Надя Дорофєєва, репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко), "новачок" Оля Полякова та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Подробиці 4-х сліпих прослуховувань 12 сезону "Голоси країни"

Першим на сцені з’явився Володимир Порубайло — співучий романтик з Одеси. Хлопець скористався з моменту і зробив пропозицію своїй дівчині прямо в прямому ефірі. Своїм драйвовим виступом Володимир зумів привернути увагу 2-х тренерів: Олю та Надю, але пішов у сезон із Дорофєєвою.

Другою на сцені з’явилася харків’янка Алучана Феджі, яка у свої 18 наважилася вийти на головну сцену країни, щоб здійснити свою мрію. Тренери не забрали дівчину до себе, але команда другого шансу дала можливість здійснити свою мрію.

Після цього на сцені з’явився Дмитро Цимбал — соліст легендарного хору Верьовки. Він вирішив кардинально змінити своє життя і спробувати себе як сольний виконавець. Своїм талантом вокаліст уразив двох тренерів, але пішов у команду Вакарчука.

Четвертою на сцені з’явилася незвичайна пара Аліна Лаврова та її чоловік Юрій. Незвичайна ця сімейна пара тим, що Аліна набагато вища за свого коханого. Пара зуміла розгорнути три тренерські крісла та стала учасником команди Потапа.

Після цього на сцені з’явилася відома актриса, зірка серіаліті "Київ вдень і вночі" Каріна Авакумова. Минулого сезону дівчина не змогла виступити на шоу, адже була вагітна, а цього сезону знову вирішила спробувати свої сили. На жаль, але до дівчини ніхто не повернувся.

Юна Діана Матвійчук у свої 16 ризикнула підкорити головну вокальну сцену, і їй це вдалося. На останні секунди до дівчини повернувся Потап.

Молодий рокер Гліб Пархоменко ще з 9 років вирішив, що рок це його покликання. Хлопець хоче показати, що в Україні є молоде покоління, яке здатне створювати сучасну рок-музику. Хлопець вразив трьох тренерів і влучив у Наді Дорофєєву.

Після цього на сцені з’явився Павло Тютюнник. Хлопець присвятив свій виступ своїм бабусі та дідусеві, життя яких забрав коронавірус. Павло підкорив своїм співом Вакарчука та Полякову, однак у сезон вирішив піти разом із лідером "ОЕ".

Магістр Київського національного університету культури та мистецтв, охоронець Михайла Поплавського, Тарас Полях також вирішив спробувати свої сили у проекті, але не зумів підкорити суддів.

Співачка з ресторану в Умані "Застава" Юлія Штоля прийшла на шоу, щоб заявити про себе як сольну виконавицю. Дівчина підкорила всіх суддів, але як свого тренера обрала Потапа.

Після цього на сцені з’явився гончар із Дніпра — Олександр Десятников, який прийшов на "Голос країни", щоб довести собі, що він може створити свою музичну історію життя. Хлопець став частиною команди Потапа.

Сучасна відчайдушна домогосподарка Аліса Фінашкіна, яка бажає заявити про себе на всю країну, також прийшла підкорювати тренерів "Голосу", виступи з піснею Наді Дорофєєвою. Зіркові судді не обрали її до своїх команд, але Олександра Зарицька та Андрій Мацола дали Алісі другий шанс.

Закривав четверті сліпі прослуховування гість із Казахстану із голосом Вітні Х’юстон — Дімаш Даулетов. За освітою хлопець — екскаваторник, але він мріє стати справжнім артистом. Своїм голосом він розгорнув усі 4 крісла та став учасником команди Олі Полякової.

Раніше, "Телеграф" розповідав, хто зумів пройти у 12-й сезон "Голосу країни" у другому випуску, підкоривши зіркових тренерів.