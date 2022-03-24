Заповедник человеческого трэша: в Украине предрекли россии особый конец

россия станет предметом наблюдения и негативным примером

Война россии против Украины, которая длится уже месяц, показала не только несостоятельность россии как военного государства, но и привела страну-агрессора к закономерному итогу.

В интервью "Телеграфу" журналист Остап Дроздов рассказал, что считает конечной целью войны не только победу, но и цивилизационный крах россии.

Он отметил, что россия уже даже не пытается скрыть, то чем стала – территорией с неправильным самовосприятием, лжевеличием и манией миссии в мире и присвоения истории: "Мы наблюдаем феерическое обнуление раковой опухоли человечества".

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То, что теперь россия окажется в дистанцировании от всего цивилизованного мира, Дроздов считает правильным и полезным для того, чтобы изучить феномен того, как человек может деградировать до уровня зомби. "Россия теперь может существовать только как заповедник человеческого трэша",- сказал он.

Также журналист отмечает, что конец россии — это не моментальное действие, но он неотвратим. Фактически, она останется на карте, но как антипример государства. Россия зафиксирована как всемирное зло и у украино-российской войны есть метафизическая основа: "ад против рая, отсталость против модерности, разрушение против креатива".

Как ранее писал "Телеграф", россия в очередной раз угрожает ядерным оружием.