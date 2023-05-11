"Благие знамения" возвращаются этим летом. Что известно о втором сезоне

Над новым сезоном работал соавтор книги Нил Гейман

Создатели сериала "Благие знамения" объявили дату выхода второго сезона и представили постер. Премьера состоится 28 июля на Amazon Prime Video, сообщает Twitter стриминговой компании.

"Благие знамения" — комедийный сериал, основанный на одноименной книге Терри Пратчетта и Нила Геймана, увидевшей свет в 1990 году. Сюжет развивается вокруг ангела Азирафаэля (Майкл Шин, "Полночь в Париже", "Под покровом носи") и демона Кроули (Дэвид Теннант, "Доктор Кто", "Джессика Джонс"), которые совместно пытаются предотвратить апокалипсис.

Премьера первого сезона состоялась в 2019 году. Он был хорошо принят зрителями — средняя оценка шоу составляет 8 баллов из 10 по версии IMDb.

Уже через три года авторы объявили о продолжение сериала – несмотря на то, что первый сезон целиком перенес на экран оригинальный роман. Продолжение сериала будет отчасти основано на авторском сиквеле, который Гейман и Пратчетт сочинили, но решили не публиковать.

Известно, что во втором сезоне на экраны вернется архангел Гавриил (Джон Хэмм, "Безумцы"). Нил Гейман также продолжил работу над вторім сезоном "Благих знамений" как сценарист и продюсер. Всего в новом сезоне будет 6 эпизодов.

Напомим, ранее "Телеграф" писал о лучших сериальных премьерах мая.