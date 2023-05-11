"Добрі передвісники" повертаються цього літа. Що відомо про другий сезон

Над новим сезоном працював співавтор книги Ніл Гейман

Творці серіалу "Добрі передвісники" оголосили дату виходу другого сезону і представили постер. Прем’єра відбудеться 28 липня на Amazon Prime Video, повідомляє у Twitter стрімінгова компанія.

"Добрі передвісники" — комедійний серіал, заснований на однойменній книзі Террі Пратчетта та Ніла Геймана, що побачила світ у 1990 році. Сюжет розвивається навколо ангела Азірафаеля (Майкл Шин, "Північ у Парижі", "Під покривом ночі") та демона Кроулі (Девід Теннант, "Доктор Хто", "Джесіка Джонс"), які спільно намагаються запобігти апокаліпсісу.

Прем’єра першого сезону відбулася у 2019 році. Він був добре прийнятий глядачами — середня оцінка шоу складає 8 з 10 балів за версією користувачів IMDb.

Вже за три роки автори оголосили про продовження серіалу – незважаючи на те, що перший сезон цілком переніс на екран оригінальний роман. Продовження буде частково засноване на авторському сіквелі, який Гейман та Пратчетт написали, але вирішили не публікувати.

Відомо, що у другому сезоні на екрани повернеться архангел Гавриїл (Джон Хемм, "Божевільні"). Ніл Гейман також продовжив працювати над серіалом "Добре знамення" як сценарист і продюсер. Загалом у новому сезоні буде 6 епізодів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найкращі серіальні прем’єри травня.