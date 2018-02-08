Давно остались в прошлом времена, когда татуировки были прерогативой моряков и солдат.

Давно остались в прошлом времена, когда татуировки были прерогативой моряков и солдат. Дамы каждый день доказывают, что и такое радикальное украшение, как татуировка может быть нежным и женственным. Девушки больше мужчин склонны делать татуировки в виде памятных дат или крылатых выражений. Возможно, именно татуировки не дают латыни стать по-настоящему мертвым языком. Тонкий браслетик из букв на запястье или лодыжке – и вы уже чувствуете себя особенной. Безусловно, не обязательно выбирать воздушных бабочек или бантики в качестве эскиза. Есть смелые девушки, выбирающие моряцкие олдскульные эскизы с пиратами, русалками и якорями. Но мой сегодняшний пост – ода женственности. Поэтому, давайте посмотрим на эти нежные, изысканные, очень женственные татуировки с кружевами, которые никогда не выходят из моды.