20 впечатляющих снимков с конкурса фотографии Sony, которые докажут, что через объектив камеры мир выглядит совсем по-другому.

В 2018 году престижный конкурс фотографии Sony World Photography Awards отмечает свое одиннадцатилетие и десятилетнее партнерство со Всемирной организацией фотографии. С 2007 года на суд профессионалов было выставлено более 1 миллиона фотографий, что позволяет назвать этот конкурс одним из крупнейших в мире. В этом году победители получают 30000$ и цифровую технику Sony, а также возможность поучаствовать в выставке, проходящей в знаменитом Сомерсет-хаус в Лондоне. Достойны ли участники 2018 всех этих почестей? Скоро узнаем.