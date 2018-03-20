Французский фотограф Лиз Сарфати с 1989 по 1998 год жила в России, снимая страну на перепутье в лихие 90-е.

Французский фотограф Лиз Сарфати с 1989 по 1998 год жила в России, снимая страну на перепутье в лихие 90-е. Эти кадры из Москвы, Норильска и Воркуты объединились в фотокнигу «Acta Est». Лиз Сарфати родилась в 1958 году в алжирском городе Оран, выросла в Ницце. Фотографировать начала с 13 лет. В подростковом возрасте училась на фильмах Робера Брессона, Алена Рене и на картинах российского пионера документального кино Дзиги Вертова, а позже изучала русский язык в Сорбонне. В 1986 году стала официальным фотографом в Academie des Beaux-Arts. В 2003 году Лиз переехала в Калифорнию, а до того 10 лет жила и работала в России.