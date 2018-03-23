87-летняя бабушка рисует шедевральные картины в MS Paint и вы точно так не сможете.

Каждая бабушка коротает свой век по-своему. Кто-то садит цветочки, кто-то любит сплетничать и подглядывать за соседями, кто-то вяжет, а кто-то с предпочитает орать по утрам в ЖЭКе. Но всех за пояс заткнула 87-летняя бабуля по имени Конча Гарсия Заера (Concha Garcia Zaera), которая выбрала для себя довольно изощрённое развлечение и достигла в нём небывалых высот. 87-летняя Конча Гарсия Заера поразила весь интернет своим умением.