20 восхитительных портретов, на которые хочется смотреть снова и снова.

Самое сложное в создании фотографии это сделать превосходный портрет человека. Чтобы фотография зацепила зрителя, нужно сделать что то настоящее, этот снимок должен рассказать вам историю судьбы человека. Посмотрев на него, вы должны понять кто, чем увлекается и как живет. Все это входит в задачу фотографа. И если такой кадр удался — это успех! Предлагаем взглянуть на 20 пронизывающих портретов, на которые хочется смотреть снова и снова.