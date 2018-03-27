Популярность высоко реалистичных картин достигла своего пика в конце 1960-х и начале 70-х годов, именно тогда родился фото- и гиперреализм.

Популярность высоко реалистичных картин достигла своего пика в конце 1960-х и начале 70-х годов, именно тогда родился фото- и гиперреализм. Эти жанры по-прежнему популярны, а некоторые художники осваивают технику настолько успешно, что становится трудно отличить картину от фотографии. Так и впервые взглянув на эти изображения, кажется, что это фотографии реальных людей, и в голову не приходит мысль о том, что на самом деле это картины, написанные маслом.