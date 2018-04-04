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В Виннице сегодня - мировая премьера спектакля о Квитке Цисык

Квитка Цисык
16:53 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В Виннице в среду в рамках американско-украинского проекта «Незабываемая Квитка» состоится мировая премьера спектакля о легендарной певице Квитке Цисык.

«Драма «Kvітка» - это первый полномасштабный спектакль о певице Квитке Цисык, ведь до сих пор на театральной сцене в ее честь была осуществлена только постановка театрального музыкального монолога-притчи на одно действие «Я - Квитка» на стихи Татьяны Череп-Пероганич. Наша премьера символично состоится сегодня, 4 апреля, в день рождения певицы. Все билеты на премьеру раскуплены», - сообщила Славинская.

По ее словам, инициатором создания театральной постановки выступил американский пианист и продюсер социально-благотворительного проекта «Незабываемая Квитка» Алекс Гутмахер. Мировую премьеру по пьесе современного драматурга Олега Миколайчука - Низовца постановщики посвятили 65-летию Квитки, которая умерла от рака груди в 1998 году, не дожив несколько дней до своего 45-летия.

Роль Квитки Цисык исполняет молодая актриса Винницкого академического муздрамтеатра им. Н. Садовского Татьяна Фролова, заняты в спектакле и известные винницкие актеры Валерий Прус, Анатолий Вольский, Максим Какарькин, Любовь Остапчук и Наталья Шолом.

Часть средств от спектакля «Kvітка. Песня наяву и в снах» направят на приобретение одного передвижного маммографа. Это уже будет второй передвижной диагностический аппарат, приобретенный в ходе благотворительного проекта «Незабываемая Квитка», - первый маммограф «на колесах» в области появился осенью 2016 года и работает на базе Подольского регионального центра онкологии.

Квитка Цисык - американская певица украинского происхождения, популярная исполнительница рекламных джинглов в США, оперная и блюзовая певица, исполнительница и популяризатор украинских народных и популярных песен. Песня «Ти осяюєш моє життя» ( You Light Up My Life), которую она исполнила для одноименного фильма, получила в 1978 году «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня к фильму», а также номинировалась на награду «Гремми» в категории «Песня года».

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Новости культуры, Винница, Квитка Цисык, Незабываемая Квитка, Премьера, Спектакль.
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