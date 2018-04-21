Детские картины из Украины будут выставлены в ереванском музее

14 апреля в Национальном музее Тараса Шевченко прошло торжественное награждение участников конкурса детских картин на тему "Сюжети з книжок. Герої книжок. Творчість Т. Шевченка", который проводился в рамках проекта поддержки юных художников ArtKids.

Целью проекта является развитие и поддержка юных художников, эстетическое воспитание и популяризация искусства у молодого поколения.

В конкурсе приняли участие более ста детей со всей Украины. Победителей в нескольких номинациях определило компетентное жюри, которое состояло из именитых деятелей искусства, а также представителей общественных организаций. После мероприятия картины в качестве подарка отправили в музей Т.Г. Шевченко в Ереване, где они и будут выставлены в дальнейшем.

Организаторами конкурса, который проходил при содействии Союза армян Украины, выступили Олеся Тарасенко - основательница журнала LuckyUkraine и Алена Кириченко.

Всем победителям конкурса были вручены памятные подарки от Союза армян Украины.