Оказывается, коты любят прятаться не только в коробках и пакетах, но и в еде.

Оказывается, коты любят прятаться не только в коробках и пакетах, но и в еде. Эта небывальщина стала возможной благодаря творчеству Ксении, российской художницы из Санкт-Петербурга, которая мастерски прифотошопливает котиков к разнообразной еде. В своём проекте «Cats in food» художница обыгрывает самые различные сценарии, помещая котов в блюда целиком, или же заимствуя только их части. Что же касается еды, то Ксения ни в чём не ограничивает себя, вставляя котов как в полноценные блюда, так и конфеты, мороженное и прочий фастфуд. Несмотря на свою простоту и безумие, проект получился на редкость забавным. Котики и еда — две любимые вещи интернета в одном!