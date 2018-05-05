Эти картины известны во всем мире, но мало кто знает страшные тайны их "судьбы".

Эти картины известны во всем мире, но мало кто знает страшные тайны их "судьбы". Большинство этих произведений искусства висят в галереях или спрятаны от глаз людей, чтобы не навлечь беду на остальных. Со многими произведениями живописи связаны мистические истории и загадки. Более того, некоторые специалисты считают, что к созданию ряда полотен причастны темные и тайные силы. Основания для такого утверждения есть. Уж слишком часто с этими роковыми шедеврами происходили удивительные факты и необъяснимые события — пожары, смерти, безумие авторов.