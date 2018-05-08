О талантливом авторе этих восхитительных работ практически нет информации.

О талантливом авторе этих восхитительных работ практически нет информации. Известно немногое: это мастерица из Латвии, которая представляется как Indras Ideas. Нитками и пряжей она декорирует почти всё: от книг и шкатулок до подушек и простой мешковины. Её работы вдохновлены самой природой. Латвийской мастерице особенно нравятся зимние пейзажи: заледенелые улицы, грозная вьюга и пушистый снег находят отражение в причудливых шкатулках, необыкновенных обложках книг и декоративных подушках.