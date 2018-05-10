Работы американского художника-стекловара, который создал целый стеклянный сад!

Работы американского художника-стекловара, который создал целый стеклянный сад! Дейл Патрик Чихули (англ. Dale Patrick Chihuly) — американский художник-стекловар, знаменитый своими сложными с технической точки зрения инсталляциями из стекла в стиле энвайронмент. Как только журналисты не называют Дейла Чихули – стеклодувом, художником, скульптором по стеклу. Его работам дать точное определение тоже затруднительно, однако спорить с тем, что они просто завораживают, невозможно. В университете Дэйл изучал текстильное дел и загорелся идеей соткать не поддающиеся этому процессу материалы. Самое неподходящее – это стекло! И он создает серию стеклянных плоскостных объектов, имитирующих нитяное плетение, под названием "Сотканное". Он также создал целый стеклянный сад.