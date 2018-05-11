Эти сатирические рисунки аргентинского художника, разобьют ваши розовые очки.

Эти сатирические рисунки аргентинского художника, разобьют ваши розовые очки. Не все тенденции современного мира ведут к добру. И кому как не творческим личностям первыми замечать тревожные звоночки и доносить их до общества при помощи ярких и точных образов? Художник из Буэнос-Айреса Матиас Альмарген создает свои иллюстрации под псевдонимом Al Margen. В основном, они черно-белые и выполнены в жутковатом стиле. Некоторым из них автор дает названия, некоторые оставляет безымянными. Порой чтобы понять смысл необходимо взглянуть на них несколько раз, и тогда он поразит своей глубиной.