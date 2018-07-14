Израильский художник Игаль Озери (Yigal Ozeri) - мастер гиперреалистичных женских портретов, создавший особый узнаваемый стиль живописи.

Израильский художник Игаль Озери (Yigal Ozeri) - мастер гиперреалистичных женских портретов, создавший особый узнаваемый стиль живописи. Сначала он с командой помощников организует съемку моделей на природе, затем распечатывает фотографии и в точности перерисовывает на холст высотой с человека. Мы уже рассказывали о картинах Озери, и даже не один раз, а теперь представляем его новые завораживающие работы.