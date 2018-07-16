Латте-арт (от итал. Latte art, "молоко" + "искусство") - особый способ вливания вспененного молока в эспрессо, благодаря чему на поверхности кофе создаются различные узоры.

Латте-арт (от итал. Latte art, "молоко" + "искусство") - особый способ вливания вспененного молока в эспрессо, благодаря чему на поверхности кофе создаются различные узоры. Иногда узор может быть просто нарисован на верхнем слое кофейной пены каким-нибудь острым предметом, например зубочисткой. Именно с ее помощью создает свои кофейные шедевры японский художник Казуки Ямамото (Kazuki Yamamoto), работающий в Cafe10g в Осаке.