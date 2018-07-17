Тони Лучиани, сделав множество фото своей мамы не только дал ей новый жизненный толчок, но и сделал маму примером для других.

Тони Лучиани, сделав множество фото своей мамы не только дал ей новый жизненный толчок, но и сделал маму примером для других. Когда мать Тони Лучиани не смогла заботиться о себе сама, канадско-итальянский фотограф взял на себя ответственность круглосуточно ухаживать за ней. Выяснилось, что 91-летняя женщина страдает деменцией — приобретенным слабоумием, которое характеризуется стойким снижением познавательной деятельности с утратой ранее приобретенных знаний и навыков. Но фотограф решил не просто помочь матери с базовыми ежедневными потребностями — Тони сделал ее героиней своего фотопроекта, чтобы она почувствовала, что принимает участие в создании чего-то важного.