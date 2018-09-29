Tattoo You - потрясные временные татуировки, от которые выглядят, как настоящие.

Хотите иметь на теле узор от знаменитого татуировщика, но не хотите дырявить кожу иглами? С этой проблемой вам поможет справиться американская компания «Tattoo You», владельцам которой пришла в голову блестящая мысль создать временные татуировки из эскизов знаменитых татуировщиков. Благодаря «Tattoo You» теперь каждый может заиметь на своём теле шедевр от таких знаменитых татуировщиков как Sascha Unisex, Naomi Chi , Myra Oh, Dan Smith, Jon Garber, Katie Shocrylas, Pablo Puentes и Kate Prescesky!