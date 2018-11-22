Невероятно реалистичные совы, которые создает талантливая художница (Фото) Современные художники и другие творческие люди делают просто нереально крутые вещи! У них хватает таланта, фантазии и смекалки, чтобы создать по-настоящему невероятные штуки, которые вызывают всеобщее восхищение и желание скупить всё это прямо сейчас. Талантливая художница Марина Ямковская не хуже остальных в этом плане. Она создает безумно милых и бесконечно реалистичных сов, глядя на которых хочется расплыться в улыбке. Посмотрите на эту красоту и попробуйте не восхититься (у вас не получится).