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Парень превращает обычных людей в очаровательных мультяшных героев (Фото)
Роберт ДеХесус (Robert De Jesus) стал широко известным благодаря услуге, которую он предлагает. Как и уличные художники, он рисует карикатуры, основываясь на фотографиях, которые ему присылают Интернет-пользователи. Американский иллюстратор-самоучка, художник-мультипликатор и писатель создаёт мультяшные скетчи. Увлечение аниме и мангой в сочетании с солидным опытом в иллюстрации и дизайне персонажей в результате даёт уникальный стиль, который так нравится более 75 тысячам его подписчиков в Instagram.
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