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Парень добавляет поп-культуру на старинные снимки викторианской эпохи (Фото)
Алекс Гросс (Alex Gross) — необычный художник из Лос-Анджелеса. В его завораживающих работах сочетаются и сюрреализм, и винтаж, и психоделика, и легкая ирония. В одном из своих проектов Алекс дает новую жизнь фотокарточкам XIX века, трансформируя людей на них в героев современной поп-культуры: героев комиксов, персонажей «Звездных войн», «Игры престолов» и других культовых киноперсон.
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