Парень добавляет поп-культуру на старинные снимки викторианской эпохи (Фото) Алекс Гросс (Alex Gross) — необычный художник из Лос-Анджелеса. В его завораживающих работах сочетаются и сюрреализм, и винтаж, и психоделика, и легкая ирония. В одном из своих проектов Алекс дает новую жизнь фотокарточкам XIX века, трансформируя людей на них в героев современной поп-культуры: героев комиксов, персонажей «Звездных войн», «Игры престолов» и других культовых киноперсон.