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Суббота, 15.12.2018
Парень добавляет поп-культуру на старинные снимки викторианской эпохи (Фото)
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Парень добавляет поп-культуру на старинные снимки викторианской эпохи (Фото)

Алекс Гросс (Alex Gross) — необычный художник из Лос-Анджелеса. В его завораживающих работах сочетаются и сюрреализм, и винтаж, и психоделика, и легкая ирония. В одном из своих проектов Алекс дает новую жизнь фотокарточкам XIX века, трансформируя людей на них в героев современной поп-культуры: героев комиксов, персонажей «Звездных войн», «Игры престолов» и других культовых киноперсон.
Фото: bigpicture.ru
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Супергерои, Художник, Рисунки, Викторианская эпоха, Поп-культура, Алекс Гросс, Alex Gross.
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