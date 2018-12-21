Картины этого художника такие же теплые как какао с печеньками (Фото)

Чего нам больше всего не хватает зимой? Конечно же, тепла! Нам всё чаще хочется надеть вязаные носки, забраться под тёплый плед и читать любимую книгу с кружкой горячего какао или смотреть фильм в тёплых объятиях любимого человека. А вы знали, что картины могут согреть вас не хуже всех этих способов? Не верите? Тогда посмотрите на зимние рисунки канадского художника Ричарда Савойя (Richard Savoie), от которых так и веет теплом и уютом.