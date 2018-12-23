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Воскресенье, 23.12.2018
Модная геометрия: восхитительные минималистические татуировки (Фото)
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Модная геометрия: восхитительные минималистические татуировки (Фото)

Окан Учкун (Okan Uckun) - тату-художник из Стамбула, который создает минималистичные геометрические татуировки, основанные на симметрии, геометрических формах, линиях и точках. У турецкого тату-мастера уникальный стиль, сочетающий в себе минималистичные, но сложные элементы. Он создает сюрреалистичные татуировки, открытые для художественной интерпретации. Поэтому его считают мастером одного из самых популярных сегодня художественных стилей татуировок. Также стоит сказать, что Окан Учкун бросил вызов строгому табу на татуировки в своей стране, чтобы исполнить свою мечту и стать тем, кто он является сегодня.
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