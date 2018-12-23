|
|
Модная геометрия: восхитительные минималистические татуировки (Фото)
Окан Учкун (Okan Uckun) - тату-художник из Стамбула, который создает минималистичные геометрические татуировки, основанные на симметрии, геометрических формах, линиях и точках. У турецкого тату-мастера уникальный стиль, сочетающий в себе минималистичные, но сложные элементы. Он создает сюрреалистичные татуировки, открытые для художественной интерпретации. Поэтому его считают мастером одного из самых популярных сегодня художественных стилей татуировок. Также стоит сказать, что Окан Учкун бросил вызов строгому табу на татуировки в своей стране, чтобы исполнить свою мечту и стать тем, кто он является сегодня.
Смех да и только: снимки девушек, которые считают себя богинями гламура
Чудесные портреты детей, которые подарят вам позитивные эмоции (Фото)
Забавные кадры, сделанные в самый подходящий момент
Косточки от авокадо: художница вырезает из них чудесных лесных существ (Фото)
Художница, как хамелеон: девушка смешивается со своими работами (Фото)
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Смех до слез: самая неудачная фотоссесия невесты верхом на коне
Самый красивый конь в мире, чья роскошная грива сводит людей с ума (Фото)
Смешные кошки и собаки до и после того, как они побывали у парикмахера
Маникюр 2019: зимние идеи для новогоднего маникюра (Фото)
Забавные фото, которые возможно сделать только в зимнее время
Эти мужчины отрастили бороды и превратились в брутальных мачо (Фото)
Супер Марио нокаутировал черепашку: эпичный выход Беринчика на ринг (Фото)
Смешные случаи из жизни, когда эмоции били через край
Рост любви не помеха: известные парочки с большой разницей в росте (Фото)
Смешные картинки для отличного утреннего настроения
Забавные снимки, на которые внезапно ворвались знаменитости и все "испортили"
Волшебные пейзажи, которые показывают всю красоту природы (Фото)
Забавные свадебные снимки, которые будут веселить вас всю жизнь
Как меняется внешность людей, которые скидывают большой вес (Фото)
Забавные снимки, которые доказывают, что животные - разрушители Рождества
Великолепные женские портреты фотографа-самоучки (Фото)
Смешные снимки, доказывающие, что не все собаки бывают хорошими
Изящные татуировки, что даже себе хочется одну из них (Фото)