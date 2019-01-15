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Вторник, 15.01.2019
Как выглядели известные картины, если бы персонажи узнали о селфи
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Как выглядели известные картины, если бы персонажи узнали о селфи

Мы привыкли видеть эти великие творения в картинных галереях, где мимо них ходят и рассматривают все детали сотни и тысячи людей каждый день. Но если пофантазировать и добавить им немного современности, то может получиться вот такой забавный проект. Художник с говорящим ником Дито фон Тиз (Dito Von Tease) решил представить, что если бы известные герои классических картин открыли для себя селфи. В своей серии работ под названием "Classicool" художник не стал полностью изменять известные холсты, а лишь очень органично добавил их героям вытянутые руки.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Художник, Dito Von Tease, Селфи, Дито Фон Тиз, Classicool.
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