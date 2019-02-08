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Чувственные иллюстрации о любви (Фото)
Искусство веками служило для человека способом для проявления своих чувств. Ведь благодаря живописи, скульптуре, музыке или танцам можно высказать те глубокие эмоции, которые невозможно описать словами. Для того, чтобы выразить свою любовь, творческие люди пишут стихи, записывают песни и, конечно же, рисуют картины. В этих иллюстрациях изображены чувственные моменты между любящими половинами, которые знакомы каждому, кто когда-либо был в отношениях. А если ваше сердце свободно, то вы наверняка представляете себе "идеальную любовь" именно такой!
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