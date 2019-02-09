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Суббота, 09.02.2019
Лесной домик на скале в США (Фото)
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Лесной домик на скале в США (Фото)

Фантастический вид на лес внизу и горы вдали стал главной ценностью этого участка в Белых горах. Архитекторы постарались максимально использовать это преимущество, открыв дом в сторону этой восхитительной панорамы. Хижина расположена на гранитном обнажении у крутого спуска. Деревья вокруг были сохранены и лишь слегка прорежены в направлении дальней панорамы. Ограненная геометрия здания отражает эту эволюцию — форма, которая является одновременно и элементарной, и, кажется, находится в постоянной трансформации в зависимости от точки зрения.
Фото: zefirka.net
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Дом, Архитектура, Лесной домик, Домик на скале, Лесной домик на скале, Лесной домик на скале в США, Белые горы.
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