Лесной домик на скале в США (Фото) Фантастический вид на лес внизу и горы вдали стал главной ценностью этого участка в Белых горах. Архитекторы постарались максимально использовать это преимущество, открыв дом в сторону этой восхитительной панорамы. Хижина расположена на гранитном обнажении у крутого спуска. Деревья вокруг были сохранены и лишь слегка прорежены в направлении дальней панорамы. Ограненная геометрия здания отражает эту эволюцию — форма, которая является одновременно и элементарной, и, кажется, находится в постоянной трансформации в зависимости от точки зрения.