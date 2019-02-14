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"Живые" камни: невероятно реалистичные изображения животных (Фото)
Аки Наката называет себя художником по камню.. ее работы настолько доскональны и реалистичны, что это просто невозможно не оценить. По словам художницы, глаза своим животным она рисует самыми последними. "Я считаю свою работу завершенной только тогда, когда вижу, что глаза стали живыми и смотрят прямо на меня. Для меня завершенность работы состоит не в том, сколько деталей я нарисовала, а в том, чувствую ли я жизнь в этом камне".
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