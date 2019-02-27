Необычные крышки канализационных люков со всего мира (Фото)

Большинство стран, кажется, недооценивает крышки канализационных люков, ведь эти элементы городской среды могут нести, помимо прямой функциональности, и информационную нагрузку, например. Кроме того, многие уличные художники рассматривают крышки люков в качестве идеального холста для своих работ, а в Японии, как вы знаете, дизайн канализационных люков возвели в целое искусство. В этой фотоколлекции собраны самые необычные, красочные, забавные, интересные и просто красивые крышки канализационных люков из разных уголков планеты (и Японии в том числе)!