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Среда, 27.02.2019
Необычные крышки канализационных люков со всего мира (Фото)
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Необычные крышки канализационных люков со всего мира (Фото)

Большинство стран, кажется, недооценивает крышки канализационных люков, ведь эти элементы городской среды могут нести, помимо прямой функциональности, и информационную нагрузку, например. Кроме того, многие уличные художники рассматривают крышки люков в качестве идеального холста для своих работ, а в Японии, как вы знаете, дизайн канализационных люков возвели в целое искусство. В этой фотоколлекции собраны самые необычные, красочные, забавные, интересные и просто красивые крышки канализационных люков из разных уголков планеты (и Японии в том числе)!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Искусство, Дизайн, канализационные люки.
15:39 Сегодня Телеграф
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