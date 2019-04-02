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Сплошная милота: цветочные короны для домашних питомцев (Фото)
То, что начиналось как простой реквизит для фотографии, вскоре превратилось в бренд. Жительница Калифорнии создала "Цветочную компанию Фреи" (Freya’s Floral Company), которая предлагает на выбор цветочные короны как для людей, так и для животных. "Я получила такие положительные отклики, что решила начать делать короны и для других собак", – сказала Ярели в одном из интервью. Для создания изящных композиций художница использует искусственные цветы, даже иногда выполняя индивидуальные заказы. По словам Ярели, каждая корона уникальна — даже те, которые созданы из одного и того же набора цветов: они имеют разные композиции.
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