Сплошная милота: цветочные короны для домашних питомцев (Фото) То, что начиналось как простой реквизит для фотографии, вскоре превратилось в бренд. Жительница Калифорнии создала "Цветочную компанию Фреи" (Freya’s Floral Company), которая предлагает на выбор цветочные короны как для людей, так и для животных. "Я получила такие положительные отклики, что решила начать делать короны и для других собак", – сказала Ярели в одном из интервью. Для создания изящных композиций художница использует искусственные цветы, даже иногда выполняя индивидуальные заказы. По словам Ярели, каждая корона уникальна — даже те, которые созданы из одного и того же набора цветов: они имеют разные композиции.