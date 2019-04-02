Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
Цифровые сюрреалистические фотоманипуляции от фотошоп-художника из США (Фото)
1 / 24

Цифровые сюрреалистические фотоманипуляции от фотошоп-художника из США (Фото)

Предлагаем вашему вниманию причудливые и сюрреалистические фотоманипуляции Кевина Кардена (Kevin Carden), фотографа-самоучки и фотошоп-художника из Кернерсвилла, штат Северная Каролина, США. Фокусируясь в основном на цифровом искусстве и фотоманипуляциях, он создаёт работы, среди которых много тех, которые отражают современный мир и одержимость гаджетами.
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство, Фото, Фотошоп, фотоманипуляции, Цифровое искусство, Кевин Карден.
17:31 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь