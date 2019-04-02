Цифровые сюрреалистические фотоманипуляции от фотошоп-художника из США (Фото) Предлагаем вашему вниманию причудливые и сюрреалистические фотоманипуляции Кевина Кардена (Kevin Carden), фотографа-самоучки и фотошоп-художника из Кернерсвилла, штат Северная Каролина, США. Фокусируясь в основном на цифровом искусстве и фотоманипуляциях, он создаёт работы, среди которых много тех, которые отражают современный мир и одержимость гаджетами.