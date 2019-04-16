Монетный двор выпустил "Писанку вечного благословения"

Новости культуры: Украинская писанка стала "музой" для команды ювелиров из Монетного двора. Свет увидел уникальную монету в форме яйца.

Информация о новинке появилась на сайте Монетного двора. Также было указано количество экземпляров - 250. Судя по свежим данным, из общего количества драгоценной монеты осталось только 25 штук.

"Писанка вечного благословения" состоит из чистого золота, а дизайн создавался по манере расписного пасхального яйца. С одной стороны монеты отчеканен профиль королевы Елизаветы II. С обратной стороны изображена многоуровневая церковь. По краям нанесены волны и звезды, которые отражают канадское выражение "От моря к морю". Дизайном ювелирной новинки занимался художник Дейв Мельничук.

Представители ведомства признаются, что подобный проект стал первым в истории Двора, а дизайнеру довелось провести тончайшую кропотливую работу, чтобы добиться таких четких линий и совершенных мелких деталей. Номинальная стоимость одной монеты равна 250 долларам. На сайте же приобрести уникальную золотую писанку можно почти за 5 тысяч канадских долларов.

Также уточняется, что золотой цвет монеты символизирует свет и любовь, поэтому было решено сделать изделие монолитным. А форма пасхального яйца означает возрождение и начало весны. Также творцы хотели подчеркнуть декоративную составляющую монеты, что позволило ассоциировать "Писанку вечного благословения" как артефакт скифов. Именно эти народы когда-то населяли регионы вдоль побережья Черного моря на территории современной Украины.